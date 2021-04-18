Обновленная Vesta: еще одна фишка, которой раньше не было на машинах Lada

На предсерийных машинах, проходящих дорожные тесты, установлена система контроля слепых зон.

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Появилась неофициальная информация о новом электронном ассистенте, который может получить Lada Vesta после фейслифта. Речь идет о системе мониторинга слепых зон. На сайте Лада.Онлайн опубликованы присланные читателем фотографии боковых зеркал предсерийных машин, которые сейчас проходят дорожные испытания.

Система мониторинга слепых зон также известна под другими наименованиями: контроль мертвых зон, система помощи при перестроении и blind spot detection. Она помогает водителю маневрировать в плотном потоке, предупреждая о близости автомобиля, который может быть не видно в зеркала. При возникновении опасности срабатывает световой индикатор, установленный в зеркальном элементе.

Именно эти индикаторы и запечатлены на фото. В настоящий момент система мониторинга слепых зон не применяется ни на одном из автомобилей Lada. Очевидно, фейслифтинговая Веста получит такую систему из банка технических решений, имеющегося в распоряжении Group Renault.

Впрочем, официального подтверждения этих данных до сих пор нет — пресс-служба АВТОВАЗа держит в секрете подробности о ходе проекта, говоря лишь, что он «находится на хорошем уровне зрелости». В серии обновленное семейство Lada Vesta ожидается не ранее начала 2022 года.

Тем не менее, инсайдерские сведения говорят, что вместе с обновленным дизайном экстерьера Веста обзаведется новыми колесными дисками и большим экраном мультимедиа, обновится дизайн сидений и дверных карт, климатическая система будет позаимствована у Renault Arkana, а двигатель 1,8 может получить прибавку мощности.

Оптика автомобиля в топ-исполнении станет полностью светодиодной.

Фото: Лада.Онлайн