Lada Vesta 2022: новые подробности

Поручни на передних дверях будут одинаковыми - сейчас это не так.

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Ожидающийся в 2022 году рестайлинг флагмана Lada продолжает обрастать новыми, пусть и обрывочными фактами. Некоторые снимки интерьера прототипов обновленной Весты уже просачивались в медиа, но салон, как правило, был сфотографирован шпионами снаружи, что давало не слишком много информации.

На свежих неофициальных снимках прототипа Lada Vesta FL запечатлена обивка водительской двери. Снимки разместил ресурс Avtograd News, сравнив представленное изображение с видом обивки двери на нынешних Lada Vesta. Большая часть обивки на предсерийной машине затянута в камуфляж, однако в кадр попала важная деталь: дверной поручень у прототипов сделал совершенно иным. При этом блок клавиш электростеклоподъемников и регулировки зеркал, похоже, изменений не претерпел.

Напомним, в нынешнем исполнении поручни передних дверей у Весты имеют неодинаковое исполнение: слева поручень утоплен в плоскость, образованную подлокотником (как на первом фото), а справа — выполнен отдельным элементом. Если решение, показанное на втором фото, станет для обновленной Весты серийным, то поручни окажутся, скорее всего, унифицированными. Пока неясно, насколько удобным при таком решении окажется пользование блоком клавиш.

Недавно в Москве заметили прототип обновленной Весты в топ-версии; у нее, по предварительным данным, будет бесключевой доступ, передний парктроник, выступающий над панелью дисплей мультимедиа, мониторинг слепых зон, светодиодные фары с омывателями.

Фото: Avtograd News