Хотели заработать, но несут убытки: почему склады дилеров ломятся от машин

Глава «МБ Рус»: Борьба дилеров за показатели продаж привела к затовариванию

Глава «МБ Рус» Наталья Королева рассказала, что гонка за показателями продаж, которую устроили многие дилеры и дистрибьюторы ряда брендов перед повышением утильсбора, привела к затоваренности. Она пояснила, что отечественный автобизнес ожидал, что после февраля рыночная конъюнктура изменится к лучшему, товары и услуги начнут дорожать, чтобы компенсировать высокие таможенные сборы.

Но этого не произошло, и теперь дилерам приходится продавать машины с большими скидками, а иногда даже себе в убыток, чтобы компенсировать свои затраты.

Глава «МБ Рус» отметила также, что хотя продажи авто с классическим ДВС снижаются, электрический и гибридный транспорт демонстрируют небольшой рост.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

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Источник: Газета.Ru