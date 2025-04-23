Пять привычек, которые сжигают ваш бензин — избавьтесь от них, чтобы реже заправляться

Pravda.Ru: рывки при ускорении и резкое торможение – враги экономии топлива

Вы можете сократить расход топлива до 30% – и для этого не нужны дорогие присадки или магия. Всё, что требуется – немного внимания за рулем и отказ от типичных ошибок, о которых обычно не рассказывают на курсах в автошколе. Как сэкономить топливо, разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

1. Не дергайте педаль газа

Рывки при ускорении и резкое торможение – главный враг экономии. Такой «рваный» ритм увеличивает расход почти на 20%, особенно на трассе. Плавный стиль езды – это не только комфорт, но и сбереженный бензин.

2. «Крейсерская» скорость – ваш союзник

Если вы привыкли ехать 130 и выше, помните: за скорость платят на заправке. Оптимальный режим – 90–100 км/ч. Вы приедете всего на несколько минут позже, но заправку отложите на пару дней.

3. Используйте все возможности коробки передач

Есть кнопка "O/D" (овердрайв)? Включайте. Это снижает обороты двигателя без потери мощности. Нет такой опции? Просто постарайтесь, чтобы автомобиль переходил на высокую передачу как можно раньше. Задержка на пониженной передаче – тихий «сжиратель» топлива.

4. Проверяйте давление в шинах

Пониженное давление = повышенное сопротивление качению = лишний расход топлива. Придерживайтесь значений, указанных в руководстве автомобиля. Но не перекачивайте – это ухудшает сцепление.

5. Открытые окна и кондиционер – не «айс»

На скоростях выше 80 км/ч открытые окна создают сильное аэродинамическое сопротивление. А кондиционер отбирает мощность у двигателя. Идеально: вначале охладите салон кондиционером, а потом переключитесь на вентиляцию. Чередуйте эти режимы.