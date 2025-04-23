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Популярный седан преодолел отметку в 4 миллиона проданных автомобилей

С конвейера сошел 4-миллионный Geely Emgrand: представлена модель 2025 года

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21 апреля на заводе Чансин в Хучжоу с конвейера сошел Geely Emgrand 2025 модельного года (4-го поколения), что ознаменовало важное событие для семейства Geely Emgrand – общий объем производства достиг 4 миллионов автомобилей. В линейке имеется 13 моделей Geely Emgrand, ценовой диапазон составляет от 62 900 до 149 800 юаней.

На данный момент Geely Emgrand реализуется в 25 странах, а по всему миру продано около 4 миллионов единиц. Эта модель занимает первое место среди седанов китайского производства в Саудовской Аравии и второе место на Филиппинах.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Geely Emgrand 2025 года оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 127 лошадиных сил и крутящим моментом 152 Нм. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатым вариатором CVT, в зависимости от комплектации.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
23.04.2025 
Фото:Autohome
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