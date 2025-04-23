Известный в России премиум-бренд представил первую бюджетную модель

Представлен седан Avatr 06 — он будет самым доступным в линейке и приедет в РФ

Продажи электромобилей в России невелики, но кажется, снискавшая у нас некоторую «параллельную» популярность марка Avatr (второе место по продажам после Zeekr) готова сделать ход конем. На проходящем в Шанхае международном автосалоне бренд представил модель Avatr 06, которая будет выпускаться как в электрической, так и в гибридной версии. А последние у нас, напротив, становятся все востребованнее.

К тому же, Avatr 06 будет самым доступным автомобилем в линейке бренда! Официальный заход Avatr в Россию начнется с дорогого купе Avatr 11, уже летом 2025 года появится Avatr 12, а ближе к концу года – кроссовер Avatr 07, также в гибридном исполнении. А вот седан Avatr 06 компания планирует приберечь до 2026-го – и кажется, есть смысл подождать.

За счет этой более бюджетной модели компания рассчитывает поднять продажи. На днях стартовали продажи в Китае, диапазон цен – 191,9-269,9 тысячи юаней, то есть 2,1-3 млн рублей. Понятно, что у российских дилеров будет существенно дороже, но не будет забывать, что Avatr – премиальный бренд.

Габариты Avatr 06 составляют 4885 х 1960 х 1450 мм при колесной базе 2940 мм. В салоне – огромный экран 35,4", дополненный монитором 15,6". Вторая фишка – акустическая система Meridian на 25 динамиков. Как и у других моделей бренда, зеркала заднего вида можно заменить опциональными камерами.

Вариантов силовой установки два: электрическая и гибридная. «Электричка» может быть заднеприводной с отдачей силовой установки 343 л.с. или же полноприводной в варианте мощности 598 л.с.; заряда батареи (по циклу CLTC) хватает на 600-650 км.

Если же выбрать последовательный гибрид, то привод будет исключительно задний, мощность электромотора составит 343 л.с., а заряжать батарею будет размещенный под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. Общая дальность хода пока не названа, батареи на 31,7 кВт*ч гибриду хватает для пробега в 170 км на чистом электричестве, без запуска ДВС. Такая версия в Китае стоит 215,9 тысячи юаней, то есть около 2,45 млн рублей. Прикинем цену в РФ и подумаем, сможет ли Avatr обойти Zeekr по продажам...

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Источник: Китайские автомобили