Популярный японский внедорожник сменил двигатель и стал более богато оснащен

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Infiniti представила обновленный внедорожник QX80 с новым двигателем V6

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22 апреля, перед началом Шанхайского автосалона, был замечен обновленный внедорожник Infiniti QX80 нового поколения на выставке компании.

Внешний вид автомобиля выполнен в современном и привлекательном дизайне: спереди заметны разделенные фары, где сверху расположены светодиодные дневные ходовые огни, а основная оптика находится ниже. Задняя часть автомобиля украшена сквозной светодиодной полосой, что создает резкий контраст с предыдущей моделью.

Infiniti QX80
Infiniti QX80

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Интерьер нового QX80 поражает роскошным красно-черным оформлением. В автомобиле предусмотрена высококачественная аудиосистема Klipsch с 24 динамиками. Первые два ряда сидений получат функции подогрева, вентиляции и массажа, тогда как третий ряд будет поддерживать только функцию подогрева.

Биометрическая система автомобиля сможет оценивать состояние пассажиров второго ряда с помощью инфракрасного датчика на крыше, автоматически настраивая кондиционер, если в салоне станет слишком жарко.

Infiniti QX80
Infiniti QX80

Кроме того, по словам производителя, объем багажника автомобиля увеличился на 30%. В то же время значительно увеличится пространство для коленей и ног первых двух рядов сидений, а также ширина, пространство для коленей и ног третьего ряда.

Интерьер Infiniti QX80
Интерьер Infiniti QX80

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Новый двигатель QX80 – это 3.5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 456 лошадиных сил и крутящий момент 699 Нм, заменяя предыдущий 5.6-литровый атмосферный двигатель V8. Автомобиль будет оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, активной решеткой воздухозаборника для снижения аэродинамического сопротивления и адаптивной электронной пневматической подвеской, позволяющей опускать автомобиль при парковке для удобства посадки и высадки.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 3
23.04.2025 
Фото:Autohome
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