Популярный кроссовер BMW стал намного доступнее: сколько он стоит

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Китайские автодилеры продают BMW X5 xDrive 30Li по цене от 5,66 млн рублей

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Недавно стало известно, что некоторые автодилеры в Китае выставили на продажу BMW X5 по невероятно низкой цене – от 499 000 юаней (5,66 млн рублей по текущему курсу). В дополнение к этому, в провинции Хэнань доступны субсидии до 13 000 юаней при обмене старого автомобиля на новый.

В продаже имеются 7 моделей BMW X5 с рекомендованными ценами в пределах от 615 000 до 830 000 юаней. В апреле текущего года продажи BMW X5, произведенных в Китае, составили внушительные 250 000 единиц.

BMW X5
BMW X5
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Рассмотрим подробнее базовую модель BMW X5 xDrive 30Li. Ее габариты – 5060х2004х1776 мм, колесная база составляет 3105 мм. Внутреннее оснащение включает двойной экран: 12,3-дюймовую полностью ЖК-цифровую приборную панель и 14,9-дюймовый сенсорный центральный дисплей. В автомобиле установлен чип Qualcomm Snapdragon 8155P и операционная система BMW iDrive 8.5.

BMW X5
BMW X5

Что касается технических характеристик, BMW X5 xDrive 30Li обладает мягкой гибридной системой, которая включает 2-литровый двигатель и 48V электродвигатель, обеспечивая максимальную мощность в 258 лошадиных сил и крутящий момент в 400 Нм. Трансмиссия – 8-ступенчатая АКП, система полного привода xDrive.

Интерьер BMW X5
Интерьер BMW X5

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 27
23.04.2025 
Фото:Autohome
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