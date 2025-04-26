Какие автомобили сильнее выгорают на солнце — мнение эксперта

Арутин: Выгорание на солнце часто зависит не от оттенка, а от ухода за машиной

Некоторые цвета кузова действительно быстрее теряют яркость под воздействием солнца, но на практике многое зависит не от оттенка, а от ухода за машиной. Об этом рассказал эксперт журнала «Авто.ру» Валерий Арутин. По его словам, современные технологии окраски значительно повысили устойчивость автоэмали к ультрафиолету благодаря использованию защитного лака. Однако даже этот слой со временем подвергается микроповреждениям – их оставляют погодные условия, частые мойки и даже щетки, которыми зимой смахивают снег.

Поэтому быстрее всего теряют внешний вид не определенные модели или цвета, а автомобили, за которыми редко ухаживают. Чтобы продлить жизнь лакокрасочному покрытию, важно регулярно мыть кузов, использовать защитные средства и периодически полировать поверхность. При этом совсем не лишним будет и банальное правило – по возможности не оставлять машину под палящим солнцем.

Парковка в тени, использование чехлов и накидок помогают не только защитить краску, но и сохранить в хорошем состоянии салон. Высокие температуры вредят пластиковым и тканевым элементам интерьера, ускоряя их старение. Чтобы избежать перегрева внутри, эксперт советует оставлять окна слегка приоткрытыми – даже небольшие щели обеспечат циркуляцию воздуха и снизят температуру в салоне.

Дополнительно можно использовать солнцезащитные экраны на лобовое и боковые стекла – они снижают проникновение ультрафиолета и защищают от перегрева. И, наконец, стоит не забывать про техническую часть: регулярная проверка систем охлаждения, особенно двигателя, позволит избежать неприятных последствий, связанных с жарой.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: RT