Дорогой к Крымскому мосту будет управлять нейросеть

Магистраль от Краснодара до Керчи оборудовали технологиями на базе ИИ

Концерн «Телематика» отчитался о запуске движения по трассе А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь». Напомним, это новая, открытая в декабре 2024 года трасса «Автодора», связывающая М-4 «Дон» с А-291 «Таврида» и имеющая протяженность 118,6 км. С конца апреля по ней возможен безбарьерный платный проезд. Плату взимает «Единый оператор», входящий в концерн «Телематика».

«Современная система безбарьерного взимания платы "Свободный поток" позволяет водителям свободно проезжать платный участок трассы без остановок для оплаты. С помощью датчиков и камер система определяет номер, тип и габариты автомобиля, учитывая эти параметры рассчитывается стоимость проезда. В основе IT-решения используются алгоритмы ИИ, которые распознают около 80 марок и 1 тысячу моделей машин», – сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается также, что ИИ поможет и с безопасностью – тут в работу включится автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). В компании говорят, что ее использование позволяет в три раза снизить количество ДТП. Нейросеть в реальном времени следит за ситуацией на трассе и предупреждает водителей об изменениях погодных условий, посторонних объектах на дороге, заранее рекомендует перестроится в другой ряд или изменить скорость из-за дорожных работ или аварий.

В компании напоминают, что сейчас в России уже 1115 км дорог оборудованы системой безбарьерного взимания платы «Свободный поток». Это позволяет двигаться без остановок и перестроений. А применяемая АСУДД выявляет различные инциденты и помогает предотвращать тысячи вторичных ДТП. За все время применения система выявила более 662 тысяч инцидентов на трассах...

Как по-вашему, платные дороги с ИИ – это хорошо?