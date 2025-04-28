Повлияет ли возвращение иностранных автобрендов в Россию на цены автомобилей?

Эксперты указывают на незначительный рост цен на авто в 2025 году – на 3-4%

В последнее время в России наблюдается небывалый интерес к слухам о возможном возвращении на рынок ушедших автомобильных брендов. Однако, несмотря на эти ожидания, многие россияне решили отложить покупку автомобилей. Одной из причин является высокая ключевая ставка, которая делает более привлекательным хранение денег в банках под проценты, нежели их трата на автомобиль.

Эксперты исследовали, поможет ли возвращение иностранных брендов снизить цены на автомобили.

По результатам опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат», 25% российских автовладельцев ждут возвращения ушедших автопроизводителей. Эти ожидания стали важным фактором, влияющим на снижение покупательской активности, ведь в феврале 2025 года продажи упали на 25%, а в марте – на 45,5%. Однако официальных заявлений от автомобильных концернов о возвращении в Россию пока не поступало. Некоторые компании, такие как Renault и Toyota, делали неясные шаги, но в целом, по мнению экспертов, возобновление официальных продаж в ближайшие годы маловероятно.

Как объясняют специалисты, даже если бренды решат вернуться, этого будет недостаточно для быстрого возобновления производства. Во-первых, нужно решить вопрос с отменой санкций, а во-вторых — согласовать условия с российскими властями. Министерство промышленности и торговли уже озвучивало предложения об обязательной локализации производства, а также создании совместных предприятий с российскими компаниями. Но готовность иностранных автоконцернов идти на такие условия вызывает сомнения.

Для российских потребителей это может означать, что автомобили вернувшихся марок вряд ли будут дешевыми. В качестве примера, южнокорейская марка KGM, ушедшая с рынка еще до 2022 года, продает свои модели по ценам, которые значительно выше прежних. Например, кроссовер Tivoli стоит около 3,6 млн рублей, а флагманский внедорожник Rexton — почти 7 млн рублей.

В условиях высоких цен на автомобили российские дилеры начинают предлагать программы субсидирования кредитов и скидки на автомобили старых выпусков, что позволяет несколько снизить стоимость покупки. Однако, по мнению экспертов, ценовой тренд в ближайшее время изменится мало. Прогнозы указывают на незначительное увеличение цен на автомобили, ввезенные в 2025 году, – на 3-4%.

Поэтому, несмотря на слухи о возвращении иностранных брендов, покупатели не должны ожидать значительного снижения цен в ближайшей перспективе.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Известия»