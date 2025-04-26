Встречайте нового короля минивэнов: чем удивил новый Mercedes-Benz Vision V?

Mercedes-Benz представил прототип премиального минивэна Vision V

Vision V – это явное намерение Mercedes-Benz занять лидирующие позиции в сегменте премиальных минивэнов. Он основан на электрической платформе VAN.EA, обещающей не только экологичность, но и впечатляющие характеристики. Ожидается, что серийная версия, V-Class Maybach, появится уже в 2026 году.

Дизайн Vision V – это симфония света и формы. Подсвеченная решётка радиатора, состоящая из 200 стеклянных элементов, и 190 «светящихся капсул» на капоте и в оптике, создают поистине футуристический облик. Доступ в салон – через широкую сдвижную дверь с подсвеченной подножкой.

Mercedes-Benz Vision V

В салоне белая кожа Nappa, шелк, шпон из ореха и алюминий. Индивидуальные кресла, почти полностью раскладывающиеся и предлагающие массу регулировок, превращают поездку в настоящий отдых.

Центральная консоль с тачпадом – это не просто элемент управления, а интерактивная площадка, которая может даже превратиться в шахматную доску с хрустальными фигурами.

Но настоящая изюминка – это технологическое оснащение.

Интерьер Mercedes-Benz Vision V

Аудиосистема с 42 динамиками и поддержкой Dolby Atmos обеспечивает кинотеатральное звучание. 65-дюймовый выдвижной экран, изображение на котором формируется при помощи семи проекторов, и боковые окна-дисплеи – это уровень мультимедийного обеспечения, который не встречается ни в одном серийном минивэне, включая флагманский Lexus LM и недавно анонсированный Zeekr 009 Glorious Collector's Edition.

Лаунж-зона с электрохромным стеклом эффективно отделяет пассажиров от водителя, создавая приватную атмосферу. Vision V построен на 800-вольтовой электрической платформе, предлагающей передний или полный привод. Доступна быстрая зарядка мощностью 22 кВт и ассистенты вождения второго уровня.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Mercedes-Benz