#
МолнияШанхай 202580 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
26 апреля
В России снова можно купить привычный бюджетный японский кроссовер по приятной цене
Продажи кроссоверов Nissan Qashqai возобновлены...
Какую роль сыграл ленд-лиз — реальные цифры и их соотношение
26 апреля
Какую роль сыграл ленд-лиз — реальные цифры и их соотношение
Эксперт Крючков оценил помощь западных...
Аналитики подсчитали расходы на владение доступным кроссовером JAC
26 апреля
Аналитики подсчитали расходы на владение доступным кроссовером JAC
НАПИ: за пять лет на содержание JAC JS3...

В России снова можно купить привычный бюджетный японский кроссовер по приятной цене

Продажи кроссоверов Nissan Qashqai возобновлены в РФ по цене от 2,2 млн рублей

Рекомендуем
Этот надежный автомат ходит больше 300 000 км — а чего он не любит?

На данный момент найти Nissan Qashqai второго поколения можно на различных онлайн-площадках по цене от 2 200 000 рублей.

В сравнении, Jetour Dashing в базовой комплектации с механической коробкой передач обойдется минимум в 2 489 900 рублей. Geely Coolray стартует от 2 794 990 рублей, а Jetta VS5 стоит не менее 2 952 000 рублей. Таким образом, Nissan Qashqai по цене существенно выигрывает у конкурентов, предлагая при этом знакомую и проверенную временем надежность.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Самые низкие цены на «китайские» Qashqai второго поколения зафиксированы в Иркутске. Местный автосалон предлагает привезти автомобиль с собственной стоянки в Китае всего за 2 200 000 рублей.

В эту сумму включены все транспортные расходы, а комплектация включает в себя довольно богатый набор опций: отделка салона эко-кожей, кожаный руль, бесключевой доступ, электронный стояночный тормоз, климат-контроль и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.

Стоит отметить, что за аналогичную сумму можно найти Qashqai с тканевым салоном и минимальным пробегом у частного продавца (предположительно, автомобиль российской сборки).

Интерьер Nissan Qashqai
Интерьер Nissan Qashqai

Рекомендуем
Крепкие масла для трансмиссии

Однако цена на Nissan Qashqai второго поколения варьируется в зависимости от региона. В Подмосковье (Подольск) его предлагают за 2 800 000 рублей, в Москве – от 2 930 000 до 2 950 000 рублей, а в Брянске цена достигает 2 990 000 рублей. Цены выше 3 000 000 рублей уже выглядят менее привлекательными на фоне конкурентов.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Nissan
26.04.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+12