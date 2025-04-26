В России снова можно купить привычный бюджетный японский кроссовер по приятной цене

Продажи кроссоверов Nissan Qashqai возобновлены в РФ по цене от 2,2 млн рублей

На данный момент найти Nissan Qashqai второго поколения можно на различных онлайн-площадках по цене от 2 200 000 рублей.

В сравнении, Jetour Dashing в базовой комплектации с механической коробкой передач обойдется минимум в 2 489 900 рублей. Geely Coolray стартует от 2 794 990 рублей, а Jetta VS5 стоит не менее 2 952 000 рублей. Таким образом, Nissan Qashqai по цене существенно выигрывает у конкурентов, предлагая при этом знакомую и проверенную временем надежность.

Nissan Qashqai

Самые низкие цены на «китайские» Qashqai второго поколения зафиксированы в Иркутске. Местный автосалон предлагает привезти автомобиль с собственной стоянки в Китае всего за 2 200 000 рублей.

В эту сумму включены все транспортные расходы, а комплектация включает в себя довольно богатый набор опций: отделка салона эко-кожей, кожаный руль, бесключевой доступ, электронный стояночный тормоз, климат-контроль и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.

Стоит отметить, что за аналогичную сумму можно найти Qashqai с тканевым салоном и минимальным пробегом у частного продавца (предположительно, автомобиль российской сборки).

Интерьер Nissan Qashqai

Однако цена на Nissan Qashqai второго поколения варьируется в зависимости от региона. В Подмосковье (Подольск) его предлагают за 2 800 000 рублей, в Москве – от 2 930 000 до 2 950 000 рублей, а в Брянске цена достигает 2 990 000 рублей. Цены выше 3 000 000 рублей уже выглядят менее привлекательными на фоне конкурентов.

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Источник: Автоновости дня