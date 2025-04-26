Как не испортить кузов автомобиля при мойке в жару? Названы неочевидные нюансы

Эксперт Корнев перечислил правила мойки автомобиля в жаркую погоду

С наступлением жаркой и сухой погоды автомобилисты стараются привести свои машины в порядок как можно быстрее. Основное мероприятие – мойка. Однако не все знают, что в жаркую погоду мыть машину нужно очень аккуратно, так как неправильная мойка может повредить лакокрасочное покрытие кузова.

Эксперт Александр Корнев перечислил особенности правильной мойки в жару и дал несколько полезных советов для эффективной и безопасной очистки кузова.

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг:

– На горячем железе быстрее засыхают моющие составы, следы которых потом трудно удалить. Исторически сложилось, что отечественная и европейская автохимия хуже приспособлена к таким условиям, а вот американские аналоги сохнут дольше и во многом адаптированы к мойке в жару.

Пользуйтесь химией с нейтральным pH. Она чуть хуже удаляет загрязнения, но оставляет меньше следов, если где-то успеет подсохнуть.

Чтобы чистящее средство не успевало высыхать на солнце, мойте по одному элементу автомобиля. Например, сначала переднее крыло, потом переднюю дверь, затем заднюю по той же стороне и так далее.

Смывайте автохимию большим количеством воды под напором с особым вниманием на участки, где может задержаться чистящий состав. Старайтесь тщательно вытирать машину специальной фиброй для машин – ее называют полотенцами. Одним таким «полотенцем» можно собрать воду с большого внедорожника. Это нужно, чтобы высохшие капли не оставили на кузове кальциевые пятна.