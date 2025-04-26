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Новый бренд представил первый кроссовер для российского рынка

Chery представил первый автомобиль нового бренда Lepas — компактный кроссовер L8

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Российский автомобильный рынок готовится к появлению нового игрока – бренда Lepas, с первым кроссовером L8. Это результат стратегического шага концерна Chery, представившего Lepas L8 как реинкарнацию популярного Chery Tiggo 8 Plus, адаптированную под запросы международного рынка, в том числе и России.

Внешне Lepas L8 поражает своим стильным дизайном. Хотя технически он является близнецом Tiggo 8 Plus, передняя часть автомобиля отличается оригинальной светотехникой, напоминающей своей формой модели Mazda. Габариты кроссовера составляют 4670 x 1920 x 1679 мм при колесной базе 2710 мм.

Lepas L8
Lepas L8
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Пока официальные технические характеристики Lepas L8 для российского рынка не раскрыты полностью, но, учитывая его «родство» с Tiggo 8 Plus, можно с уверенностью предположить наличие мощных силовых агрегатов. В Китае Chery Tiggo 8 Plus предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 197 и 254 л.с., работающими в паре с роботизированной коробкой передач и классическим 8-ступенчатым «автоматом» соответственно. Также существует гибридная версия с впечатляющей мощностью в 360 л.с.

Директор по технологиям Lepas Цао Бинь подчеркнул, что бренд ориентируется на международную экспансию, с учетом специфики каждого рынка.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Chery
Количество просмотров 2
26.04.2025 
Фото:Chery
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