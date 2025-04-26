В России начались продажи экономичного и навороченного кроссовера с официальной гарантией

14 апреля 2025 года в РФ стартовали официальные продажи кроссовера Aito Seres M7

Российский рынок автомобилей пополнился ярким представителем класса премиальных гибридных кроссоверов – Aito Seres M7. Этот автомобиль, удостоенный престижного звания «Автомобиль года 2023» в Китае и разошедшийся тиражом более 200 000 экземпляров за год, наконец-то официально доступен в России с гарантией 4 года или 100 000 км пробега.

За дистрибуцию Aito Seres M7 на российском рынке отвечает компания «МБ Рус». Цена на пятиместную версию стартует от внушительных 5 490 000 рублей.

Aito Seres M7

Сердцем Aito Seres M7 является мощная гибридная установка, развивающая 439 л.с. Это обеспечивает впечатляющую динамику: разгон до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. А благодаря экономичной гибридной системе, запас хода с полным баком бензина достигает 1100 км.

В оснащение входят кожа Nappa, панорамная крыша, шумоизоляция премиум-класса и сиденья с вентиляцией. Багажник может вмещать от 686 до 1619 литров, в зависимости от того, сложены ли сиденья.

Интерьер Aito Seres M7

Автомобиль полностью адаптирован к российским условиям: он прошел все необходимые сертификационные испытания и готов к эксплуатации в самых разных климатических зонах и на различных типах дорожного покрытия. Доступна официальная гарантия 4 года или 100 000 км пробега.

На данный момент Aito Seres M7 доступен в 59 дилерских центрах по всей России, от Москвы до Новосибирска.

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Источник: SpeedMe