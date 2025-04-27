Citroen C5 Aircross: дизайнерские решения и детали будущего компактного SUV

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29 апреля будет представлено новое поколение Citroen C5 Aircross, который позиционируется как компактный внедорожник. Автомобиль продолжает дизайнерскую линию ранее представленного концепт-кара. В линейке силовых агрегатов будут доступны бензиновый, гибридный и полностью электрический варианты.

Недавно опубликован предварительный внешний вид модели, который вместе с ранее сделанными шпионскими снимками дает ясное представление о ее дизайне. У автомобиля строгие линии и современные технологии. На передней части выделяются узкие светодиодные полосы, а слегка приподнятая форма кузова создает динамичный облик.

Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross
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Общая массивность подчеркивается закрытой радиаторной решеткой с крупными вентиляционными отверстиями.

Крыша в дымчато-черном цвете визуально снижает центр тяжести, а боковая часть утратила скрытые дверные ручки – заметное отличие от концепта.

Задняя часть автомобиля стала шире, сохранив при этом элементы концепт-кара, включая увеличенные фонари, имеющие схожую форму с передними. Горизонтальные линии подчеркивают слоистость кормы, хотя ожидается, что для производства внесут изменения, касающиеся выпуклостей – для безопасности.

Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross

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Что касается силовых агрегатов, предстоящий C5 Aircross предложит три варианта: бензиновый 1,2-литровый мотор с мягким гибридом 48V, подключаемый гибрид на базе 1.6-литрового двигателя и полностью электрическую версию с одним или двумя электромоторами. Аккумуляторные емкости составят от 73 до 98 кВт·ч, обеспечивая запас хода до 700 км.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 2
27.04.2025 
Фото:Autohome
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