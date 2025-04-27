Geely представила высокотехнологичный внедорожник: детали поразят автолюбителей

На Шанхайском автосалоне представлен внедорожник Geely Galaxy Battleship

На недавно открывшемся Шанхайском автосалоне была представлена новинка от Geely – внедорожник Galaxy Battleship, который ожидает своего выхода в 2026 году. Этот высокотехнологичный внедорожник будет оснащен системой полного привода, работающей на базе искусственного интеллекта.

Внешне Galaxy Battleship имеет квадратный дизайн, что стало популярным среди внедорожников. Автомобиль выделяется круглыми фарами и светодиодной полосой, а также мощными многоспицевыми колесами. В задней части предусмотрена небольшая лестница и платформа на крыше, что расширяет его функционал.

Geely Galaxy Battleship

Во время прямой трансляции был продемонстрирован интерьер автомобиля, выполненный в квадратном дизайне с ЖК-панелью приборов и большим центральным экраном управления. Удобство для пассажиров обеспечивают подлокотники на передней стойке и пассажирском сиденье. Внутреннее оснащение включает беспроводную зарядку и рычаг переключения передач в авиационном стиле.

Geely Galaxy Battleship

Что касается технических характеристик, Galaxy Battleship имеет разработанную Geely систему динамического управления GVMC, способную пройти «лосиный тест» на скорости 80 км/ч. Он также предлагает режим «краб», возможность движения со спущенными шинами и систему автоматического обхода препятствий. Автомобиль в состоянии преодолеть брод глубиной до 800 мм. Спутниковая связь позволит поддерживать связь даже в самых удаленных уголках, например, в пустыне Гоби.

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Источник: Autohome