Концепт-кар от SAIC: как «Pearl» меняет представление о дизайне автомобилей?

SAIC Roewe представила концепт-кар Pearl на Шанхайском автосалоне 2025 года

На Шанхайском автосалоне 2025 года был представлен новый концепт-кар «Pearl» от компании SAIC Roewe. Это удлиненный седан класса люкс, разработанный известным дизайнером Юзефом Кабаном. Он присоединился к SAIC Group в апреле прошлого года и ранее работал над такими известными моделями, как Bugatti Veyron и Audi.

Автомобиль выделяется новым языком дизайна, включая закрытую лицевую часть с подсвечиваемым логотипом и сквозной световой полосой. Фары соединены небольшими матричными квадратами, что придает им уникальный стиль.

SAIC Roewe «Pearl»

Боковая часть кузова имеет три секции, а электронные наружные зеркала заднего вида и золотые акценты на оконных планках подчеркивают его роскошь. Задняя часть соответствует передней, демонстрируя «утиный хвост» и подсвечиваемый логотип.

Pearl также предлагает двухдверную конструкцию с безрамочными дверьми и высокотехнологичным интерьером. Центральная консоль выполнена в современном стиле с овальным рулевым колесом и большим парящим экраном в центре. Концепт-кар рассчитан на четырехместную компоновку с удобными сиденьями и задней зоной, напоминающей столик. Этот стиль станет основой для будущих моделей Roewe.

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Источник: Autohome