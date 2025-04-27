Этот автомобиль признан самым продаваемым в Европе: в России его тоже хорошо знают

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Peugeot 208 стал самым продаваемым автомобилем в Европе в марте 2025 года

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По итогам марта 2025 года самым востребованным автомобилем в Европе стал хэтчбек Peugeot 208, чьи продажи составили 25 241 единицу, что на 7% больше по сравнению с мартом 2024 года, согласно данным исследовательской компании JATO Dynamics. На вторую позицию опустился Dacia Sandero, который ранее два месяца подряд лидировал на европейском рынке, реализовав 24 577 экземпляров (-6% к прошлому году).

Peugeot 208
Peugeot 208

Третье место занял Renault Clio, продажи которого уменьшились на 3%, составив 23 062 автомобиля. Четвертым оказался кроссовер Nissan Qashqai с объемом продаж 22 826 единиц (-9%), а замкнул пятерку лидеров хэтчбек Volkswagen Golf, реализованный в количестве 21 553 экземпляров (-17%).

Интерьер Peugeot 208
Интерьер Peugeot 208
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В ТОП-10 самых продаваемых автомобилей Европы также вошли кроссовер Volkswagen T-Roc (21 292 ед.; +2%), хэтчбек Opel/Vauxhall Corsa (20 143 ед.; +8%), кроссовер Peugeot 2008 (19 837 ед.; +9%), кроссовер Volkswagen Tiguan (19 591 ед.; +42%) и хэтчбек Ford Puma (19 269 ед.; +1%).

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Peugeot
Количество просмотров 8
27.04.2025 
Фото:Peugeot
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