Новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов? Не поверите, но в России такой есть!

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В России стартовали продажи кроссовера Toyota Raize по цене от 1,7 млн рублей

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Новую Toyota по цене ниже 2 миллионов рублей очевидно найти нереально, но параллельный импорт изменил ситуацию появлением в России компактного кроссовера Toyota Raize. Его стоимость стартует от 1 740 000 рублей и доступен как в наличии, так и под заказ.

Интересно, что некоторые новые модели, такие как кроссовер «Москвич 3» и седан LadaVesta, стоят дороже. К примеру, «Москвич 3» с вариатором оценивается минимум в 1 770 000 рублей, а Lada Vesta в комплектации Enjoy – в 1 795 000 рублей, в то время как в топовой комплектации ее цена достигает 1 960 000 рублей.

Toyota Raize
Toyota Raize
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По цене 1 740 000 рублей индивидуальный предприниматель из Владивостока предлагает Toyota Raize с правым рулем, оснащенный трехцилиндровым атмосферным двигателем WA-VE мощностью 87 л.с. и вариатором.

В стандартной комплектации представлены черная тканевая отделка с красной прострочкой, цифровая панель приборов, бесключевой доступ, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, кожа на мультируле, а также мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер Toyota Raize
Интерьер Toyota Raize

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 5
27.04.2025 
Фото:Toyota
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