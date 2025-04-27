Новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов? Не поверите, но в России такой есть!

В России стартовали продажи кроссовера Toyota Raize по цене от 1,7 млн рублей

Новую Toyota по цене ниже 2 миллионов рублей очевидно найти нереально, но параллельный импорт изменил ситуацию появлением в России компактного кроссовера Toyota Raize. Его стоимость стартует от 1 740 000 рублей и доступен как в наличии, так и под заказ.

Интересно, что некоторые новые модели, такие как кроссовер «Москвич 3» и седан LadaVesta, стоят дороже. К примеру, «Москвич 3» с вариатором оценивается минимум в 1 770 000 рублей, а Lada Vesta в комплектации Enjoy – в 1 795 000 рублей, в то время как в топовой комплектации ее цена достигает 1 960 000 рублей.

Toyota Raize

По цене 1 740 000 рублей индивидуальный предприниматель из Владивостока предлагает Toyota Raize с правым рулем, оснащенный трехцилиндровым атмосферным двигателем WA-VE мощностью 87 л.с. и вариатором.

В стандартной комплектации представлены черная тканевая отделка с красной прострочкой, цифровая панель приборов, бесключевой доступ, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, кожа на мультируле, а также мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер Toyota Raize

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня