Кто должен проходить техосмотр при продаже автомобиля — продавец или покупатель?

Продавец не обязан проводить техосмотр перед продажей автомобиля

Вы выставили авто на продажу, а потенциальный покупатель требует пройти техосмотр? Особенно часто это происходит, если машине больше четырех лет. Но обязан ли продавец выполнять такое требование? Ответ на этот вопрос мы искали вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

Закон защищает продавца

По словам генерал-лейтенанта полиции и главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова, если речь идёт о легковом автомобиле, не используемом в коммерческих целях, проведение техосмотра перед продажей законом не предусмотрено. То есть, продавец это делать не обязан.

Диагностическая карта: нужна ли она?

Для постановки авто на учёт действительно потребуется диагностическая карта – но только в случае, если машине больше четырех лет. Однако кто именно должен пройти техосмотр – продавец или покупатель, – в законодательстве не уточняется. Всё зависит от договоренности сторон.Михаил Черников уточнил, что пройти техосмотр перед регистрацией может как продавец, так и новый владелец – это предмет договоренности.

Практические советы

Чтобы ускорить сделку, продавец может заранее пройти техосмотр и передать покупателю действующую диагностическую карту. Если вы не готовы заниматься этим, обсуждайте вопрос с покупателем.

Нужно ли проходить техосмотр при покупке?

Если у автомобиля есть действующая диагностическая карта, техосмотр проходить повторно не нужно. Смена владельца не требует нового ТО.

Диагностическая карта – один из документов, необходимых для постановки авто на учет, но в случае продажи/покупки легкового авто обязательна она только в случае покупки подержанной машины старше четырех лет, если у нее нет действующей карты. При покупке нового автомобиля в салоне техосмотр проходить не требуется.