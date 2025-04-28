В сезон отпусков – на собственном автомобиле

«Национальная Лотерея» и РОЛЬФ вручили победительницам акции «Второй шанс» новые кроссоверы

В Москве состоялось яркое событие: вручение автомобилей двум победительницам акции «Второй шанс: с миллионами на авто» от бренда «Национальная Лотерея» и крупнейшего автомобильного дилера России РОЛЬФ. В розыгрыше двух новых кроссоверов участвовали билеты праздничных тиражей лотереи «Мечталлион» по случаю Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Церемония прошла в одном из столичных дилерских центров РОЛЬФ в атмосфере настоящего праздника: героини получили ключи от новых автомобилей и яркие эмоции.

Одной из победительниц стала Ирина, жительница Московской области и уроженка Донецкой Народной Республики. У неё уже есть планы на поездку на новом автомобиле: «Дело в том, что летом мы планируем ехать в отпуск на нашу малую родину – в ДНР. И как раз планировали ехать на автомобиле всей семьёй».

Жительница Сахалина Наталья, повар на судне, также выиграла автомобиль в акции «Второй шанс: с миллионами на авто». Победительница – опытный водитель с 27-летним стажем. Наталья рада подарку судьбы: «Машина будет ждать нас дома, и, надеюсь, прослужит нашей семье хорошую службу».

Помимо вручения призов, участницы приняли участие в интеллектуальной викторине на тему лотерей. Опрос с анимацией и креативным дизайном добавил динамики всей церемонии, а победительницы получили приятные эмоции от праздничной атмосферы.

«Акция “Второй шанс” нашла отклик у участников “Мечталлион” — она приятно удивляет форматом, когда один билет лотереи дает возможность дважды испытать удачу. Наш бренд уже разыгрывал автомобили и подписку на автомобиль, подарочные сертификаты на путешествия, крупные денежные призы и множества других ярких подарков. Пусть новые кроссоверы станут для Ирины и Натальи символом уверенного движения к мечте и подарят множество ярких поездок и незабываемых впечатлений», – прокомментировала Ольга Костякова, руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью «Национальной Лотереи». Она добавила, что все купленные в этом году билеты «Мечталлион» также участвуют в акции «Второй шанс круглый год», в которой в конце декабря будет разыграно 100 призов по 1 млн рублей.

«За каждым вручённым комплектом ключей стоит гораздо больше, чем просто новый автомобиль. Это возможность чаще навещать близких, устраивать уютные семейные поездки, создавать маленькие традиции и просто чаще быть вместе. Пусть эти машины помогут героиням сократить расстояния до тех, кто дорог, и станут началом множества приятных и тёплых воспоминаний. Вместе с “Национальной Лотереей” искренне радуемся за победительниц и от души желаем Ирине и Наталье добрых автопутешествий!» – отметила Светлана Понкратова, заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям компании РОЛЬФ.

Приобрести билеты «Мечталлион» можно на сайте nloto.ru и в мобильном приложении «Национальная Лотерея», а также в отделениях Почты России, фирменных точках продаж и у партнёров («Магнит», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Дикси» и пр.) по всей стране.

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 (до тиража №000134 включительно), «ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 19 (начиная с тиража №000135) («Мечталлион»), «ВГЛ-1Т Спорт Союз», срок проведения лотереи – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».

«Второй шанс: с миллионами на авто», срок проведения акции – с 23.12.2024 по 12.05.2025 г.; «Второй шанс круглый год», срок проведения акции – с 26.12.2024 по 20.02.2026 г. Информация об организаторе акций, правилах их проведения, призовом фонде акций, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте nloto.ru

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