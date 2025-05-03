Есть причина, по которой автовандалы атакуют машины Тесла

Почти половина владельцев автомобилей Tesla столкнулась с вандализмом — исследование

Исследование, проведенное Guardian Service среди 508 владельцев Tesla, показало, что 44% участников столкнулись с различными формами вандализма – от проколотых шин до повреждений кузова и царапин. Средняя стоимость ремонта таких повреждений оценивается примерно в 1900 долларов, причем каждый четвертый владелец сообщил, что зафиксировал акт вандализма на видео.

Кроме того, 66% участников признались, что чувствуют беспокойство, оставляя автомобиль без присмотра в общественных местах.

Эксперты связывают такую негативную динамику, в том числе, с резонансной фигурой Илона Маска – генерального директора Tesla. Его неоднозначные высказывания и поведение, по мнению аналитиков, могут провоцировать негативное отношение к бренду, включая протесты, обстрелы автосалонов и агрессию в сторону владельцев.

Исследование также показало, что 43% респондентов регулярно сталкиваются с грубостью или агрессивными комментариями от незнакомцев, а 72% уверены, что они чаще становятся объектами вандализма именно из-за марки своей машины.

Финансовые последствия также ощутимы: 61% владельцев отметили рост страховых взносов, в среднем – до 340 долларов в год, а 53% ожидают дальнейшего повышения в ближайшее время.

На фоне подобных тревожных тенденций 19% владельцев признались, что сожалеют о покупке Tesla, а 30% заявили, что не стали бы приобретать электромобиль бренда повторно. Особенно скептично настроены миллениалы и представители поколения Z – 37% последних рассматривают продажу или обмен Tesla в ближайший год.

Несмотря на это, у марки остается стабильная группа поддержки: две трети владельцев (66%) готовы рекомендовать Tesla друзьям, хотя 37% признались, что избегают публиковать фотографии или информацию о своей машине в соцсетях, опасаясь негатива или осуждения.

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Источник, фото: Carscoops