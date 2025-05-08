Не заряжай телефон в китайском электромобиле — не совершай ошибки

Сотрудникам оборонки Британии запретили заряжать телефоны в электрокарах из Китая

Крупные оборонные предприятия Великобритании предостерегли своих сотрудников от подключения мобильных телефонов к китайским электромобилям из-за опасений утечки конфиденциальных данных. Как сообщили источники в отрасли, подобные меры связаны с риском кибершпионажа и стремлением предотвратить возможный доступ иностранных государств к «чувствительной» информации.

По информации издания The Times, оборонная отрасль значительно ужесточила правила безопасности, включая запреты на использование Bluetooth и зарядных кабелей в китайских авто, а также ограничения на парковку таких машин на территории предприятий. Среди других компаний, принявших меры предосторожности, упоминаются BAE Systems, Rolls-Royce, а также международные партнеры, такие как Lockheed Martin и Thales.

Специалисты подчеркивают, что современные китайские электромобили оснащены продвинутыми технологиями сбора и передачи данных, что может представлять потенциальную угрозу. Некоторые эксперты указывают на закон КНР о национальной разведке, обязывающий местные компании при необходимости сотрудничать с властями.

Хотя прямых доказательств шпионажа через автомобили пока нет, сектор предпочитает действовать на опережение. Представители оборонной индустрии заявляют, что с ростом популярности китайских электромобилей в Великобритании важно сохранять «максимальную осторожность» при использовании подобных транспортных средств рядом с объектами стратегического значения.