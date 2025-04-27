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Exlantix ES — смотрим, что Exeed готовит для России

На Шанхайском автосалоне представлен обновленный гибридный Exlantix ES

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В Шанхае принадлежащий Chery бренд Exeed представил обновленную модель ES (не путайте с одноименным седаном Lexus), которая на нашем рынке появится под собственной маркой Exlantix. В активе у китайской машины – кузов из высокопрочной стали и алюминия, эффективный ДВС-генератор и гибридная силовая установка с приводом на все колеса.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Максимальная отдача установки составляет 440 кВт, то есть почти 600 л.с., что позволяет машине «пулять» до 100 км/ч за 3,7 секунды. Судя по спортивной ливрее и углеволоконным элементам, в Шанхае показана максимально производительная версия. В пользу этого же говорит и сплиттер под передним бампером, и массивное антикрыло на крышке багажника. Появится ли такая у нас – пока вопрос.

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Вообще же первые официальные поставки автомобилей марки Exlantix в Россию начинаются в апреле. Причем дилеры начнут получать сразу две модели: помимо седана ES, дебютирует и кроссовер ET. Обе машины бывают как гибридными, так и полностью электрическими, но в России, понятное дело, ставку делают именно на гибриды, отдавая им до 80% перспективных продаж. Соперниками седана Exlantix ES на нашем рынке будут модели Zeekr, Seres и Avatr.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
27.04.2025 
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