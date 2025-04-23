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Lexus представил новое поколение своего люксового седана

Новый Lexus ES показали на Шанхайском автосалоне

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Lexus ES нового поколения представили на Шанхайском автосалоне. Автомобиль стал полностью электрическим.

Его дизайн значительно изменился, получив острые грани и акценты, которых раньше не было у данной модели. Сзади у машины единый блок фонарей, ручки дверей скрытные.

Lexus ES создали на оптимизированной платформе GA-K с комплексными структурными улучшениями. Длина увеличилась на 1,7 метра, а колесная база — на 0,8 метра. У седана есть АКБ большой емкости, которые размещены под шасси: они уменьшают центр тяжести и увеличивают устойчивость вождения.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Lexus ES
Lexus ES

Новая модель получила индекс 500e, характеристики нового ES пока не раскрываются.

Lexus ES в предыдущих поколениях был либо с ДВС, либо с гибридной силовой установкой.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

Lexus ES
Lexus ES

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 8
23.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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