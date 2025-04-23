Lexus представил новое поколение своего люксового седана

Новый Lexus ES показали на Шанхайском автосалоне

Lexus ES нового поколения представили на Шанхайском автосалоне. Автомобиль стал полностью электрическим.

Его дизайн значительно изменился, получив острые грани и акценты, которых раньше не было у данной модели. Сзади у машины единый блок фонарей, ручки дверей скрытные.

Lexus ES создали на оптимизированной платформе GA-K с комплексными структурными улучшениями. Длина увеличилась на 1,7 метра, а колесная база — на 0,8 метра. У седана есть АКБ большой емкости, которые размещены под шасси: они уменьшают центр тяжести и увеличивают устойчивость вождения.

Lexus ES

Новая модель получила индекс 500e, характеристики нового ES пока не раскрываются.

Lexus ES в предыдущих поколениях был либо с ДВС, либо с гибридной силовой установкой.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

Lexus ES