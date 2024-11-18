Премиальный аналог Toyota Camry получил новые улучшения: что с ценой

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В Китае на автосалоне в Гуанчжоу дебютировал обновленный бизнес-седан Lexus ES

Бренд Lexus презентовал обновленный седан ES на автосалоне в Гуанчжоу. У модели 2026 года появились новые матричные светодиодные фары и иная решетка радиатора. Она сужается к капоту, чем напоминает обновленный Lexus RX. Также автомобиль получил другую световую подпись задних фонарей и светодиодную полосу между ними.

Lexus ES
Lexus ES
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В салоне Lexus ES появилась медиасистема с 14-дюймовым экраном. Также у автомобиля теперь есть переработанный селектор коробки передач, новые варианты внутренней отделки. Еще была изменена система голосового управления.

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В техническом плане изменений не произошло: базовая модификация ES 200 оснащена 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 170 л.с., а версию ES 300h в движение приводит гибридная система на базе 2,5-литрового мотора и одного электродвигателя. Общая мощность равна 215 л.с. Для обеих версий предусмотрен вариатор, привод передний.

Обновленный Lexus ES уже есть в продаже в Китае. Цены стартуют от $41,5 тыс.

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Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Интерьер Lexus ES
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Источник: Autohome

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 13
18.11.2024 
Фото:Autohome
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