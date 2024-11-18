Премиальный аналог Toyota Camry получил новые улучшения: что с ценой
Бренд Lexus презентовал обновленный седан ES на автосалоне в Гуанчжоу. У модели 2026 года появились новые матричные светодиодные фары и иная решетка радиатора. Она сужается к капоту, чем напоминает обновленный Lexus RX. Также автомобиль получил другую световую подпись задних фонарей и светодиодную полосу между ними.
В салоне Lexus ES появилась медиасистема с 14-дюймовым экраном. Также у автомобиля теперь есть переработанный селектор коробки передач, новые варианты внутренней отделки. Еще была изменена система голосового управления.
В техническом плане изменений не произошло: базовая модификация ES 200 оснащена 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 170 л.с., а версию ES 300h в движение приводит гибридная система на базе 2,5-литрового мотора и одного электродвигателя. Общая мощность равна 215 л.с. Для обеих версий предусмотрен вариатор, привод передний.
Обновленный Lexus ES уже есть в продаже в Китае. Цены стартуют от $41,5 тыс.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Autohome