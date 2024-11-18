Найден аналог Chery Tiggo 8 — он дешевле на 1 млн рублей

«За рулем» указал на очень дешевый китайский кроссовер Soueast DX8S

Продолжаем разбираться, что прячется за незнакомыми названиями автомобилей, ввозимых к нам по схеме параллельного импорта.

Модельный ряд на нашем рынке вырос примерно вдвое по сравнению с тем, что был до санкций. Причем по официальным каналам поступает лишь около четверти позиций. В сущности, дилеры, занимающиеся параимпортом, готовы под заказ доставить любую модель любой марки.

И тут появляются варианты купить аналоги ввозимых к нам официально автомобилей, но гораздо дешевле. Например, наш герой, о котором пойдет речь, стоит на 1 млн рублей меньше, чем Chery Tiggo 8, но является при этом аналогом этого кроссовера.

Soueast DX8S

Среднеразмерный кроссовер Soueast DX8S имеет только передний привод, но клиренс достигает 210 мм. Предлагают только пятиместную версию, хотя существует и семиместная. Цена: 2,4-2,8 млн рублей.

Китайская марка Soueast (читается «Соуйс») в сентябре официально объявила о выходе на российский рынок – с моделями S07 и S09. Но еще до того во многих салонах засветилась модель DX8S, и сейчас она есть в наличии.

Разберемся в иерархии: суббренд Soueast находится под патронажем бренда Jetour, который является подразделением компании Chery. Так что в лице Soueast DX8S мы имеем разновидность Jetour X70, который, в свою очередь, зиждется на базе Chery Tiggo 8.

Несмотря на бюджетность, салон Soueast DX8S нельзя назвать дешевым или неприглядным.

Двигатель у них общий – 1.5 (Chery SQRE4T15B), но для DX8S заявлено 156 л.с. У мотора редкое сочетание чугунного блока, распределенного впрыска и турбонаддува. По отзывам, это очень надежный и ресурсный агрегат, который теоретически приемлет бензин АИ-92.

Сочетается двигатель с шестиступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями, надежность которого тоже пока не вызывает нареканий.

Оснащение выше всяких похвал – в продаже сейчас только топовая комплектация Elite.

И тут самое важное, что цены на Jetour X70 Plus только стартуют с 2,5-2,6 млн рублей, а Soueast DX8S за эти деньги продают в топовой версии. Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3,3 млн рублей.

Цена же Soueast DX8S от 2,4 млн рублей для машины длиной 4749 мм – это недорого.

Клиренс 190 мм, автомат Aisin, 136 сил — но что не так с этим кроссовером.

«За рулем» можно смотреть на YouTube