Найден аналог Chery Tiggo 8 — он дешевле на 1 млн рублей
Продолжаем разбираться, что прячется за незнакомыми названиями автомобилей, ввозимых к нам по схеме параллельного импорта.
Модельный ряд на нашем рынке вырос примерно вдвое по сравнению с тем, что был до санкций. Причем по официальным каналам поступает лишь около четверти позиций. В сущности, дилеры, занимающиеся параимпортом, готовы под заказ доставить любую модель любой марки.
И тут появляются варианты купить аналоги ввозимых к нам официально автомобилей, но гораздо дешевле. Например, наш герой, о котором пойдет речь, стоит на 1 млн рублей меньше, чем Chery Tiggo 8, но является при этом аналогом этого кроссовера.
Soueast DX8S
Китайская марка Soueast (читается «Соуйс») в сентябре официально объявила о выходе на российский рынок – с моделями S07 и S09. Но еще до того во многих салонах засветилась модель DX8S, и сейчас она есть в наличии.
Разберемся в иерархии: суббренд Soueast находится под патронажем бренда Jetour, который является подразделением компании Chery. Так что в лице Soueast DX8S мы имеем разновидность Jetour X70, который, в свою очередь, зиждется на базе Chery Tiggo 8.
Двигатель у них общий – 1.5 (Chery SQRE4T15B), но для DX8S заявлено 156 л.с. У мотора редкое сочетание чугунного блока, распределенного впрыска и турбонаддува. По отзывам, это очень надежный и ресурсный агрегат, который теоретически приемлет бензин АИ-92.
Сочетается двигатель с шестиступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями, надежность которого тоже пока не вызывает нареканий.
Оснащение выше всяких похвал – в продаже сейчас только топовая комплектация Elite.
И тут самое важное, что цены на Jetour X70 Plus только стартуют с 2,5-2,6 млн рублей, а Soueast DX8S за эти деньги продают в топовой версии. Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3,3 млн рублей.
Цена же Soueast DX8S от 2,4 млн рублей для машины длиной 4749 мм – это недорого.
- Клиренс 190 мм, автомат Aisin, 136 сил — но что не так с этим кроссовером.
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