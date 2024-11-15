Клиренс 190 мм, автомат Aisin, 136 сил — но что не так с этим кроссовером

«За рулем» рассказал про неприятные особенности Peugeot 2008

Несмотря на скромную долю в продажах, параллельный импорт новых автомобилей свою главную задачу выполняет – поддерживает разнообразие на прилавках. Например, можно выбрать необычные, но хорошо знакомые российским сервисменам европейские модели.

Peugeot 2008

Субкомпактный кроссовер, привод только передний. Основная часть машин приходит с конвейера китайского СП Dongfeng Peugeot-Citroën. Цены на Peugeot 2008 находятся в диапазоне 2,7-3,1 млн рублей.

Некогда Peugeot 2008 второго поколения продавали у нас официально, но большей частью – с моторами 1.6. После рестайлинга в ходу остались только двигатели 1.2 в нескольких версиях мощности. К нам попадают средние – 130 или 136 л.с (индекс EB2DTS).

Три цилиндра, алюминиевый блок, прямой впрыск, турбонаддув, топливо АИ-98. Как и у других аналогичных моторов, неизбежны нагар и закоксовка. Высокий угар масла бывает ощутим уже после 50 тысяч км, а к 100 тысячам км он гарантирован.

За рулем находится невероятно технологичная панель приборов i-Cockpit 3D.

Плюс ремень ГРМ в масляной ванне – неудачное решение. Ремень модернизировали и заменяли в рамках отзывной кампании.

На большинстве машин мотор сочетается с шестиступенчатым двухдисковым роботом – именно такой вариант продают в Китае. Но можно найти и версию с восьмиступенчатым автоматом ATN8 – это вариация агрегата Aisin TG-80LS.

Даже в базовой версии 2008 отлично оснащен. Клиренс – в районе 190 мм. И по конструкции это – коренной «европеец».

Покупаем машину за 900 тысяч вместо 2 млн рублей.

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