Новый бренд выходит на рынок России с двумя моделями — названы конкуренты

Эксперт Цылина перечислил возможных конкурентов в России бренда Exlantix

Бренд Exlantix, продажи которого стартуют на рынке России, будет конкурировать с Lixiang и Zeekr, эти марки не представлены в нашей стране. Также соперником могут стать Seres (официально продается в РФ) и Avatr, продажи которого стартуют в 2025 году. Таким мнением поделился руководитель отдела продаж Exlantix в ГК «Аларм-Моторс» Александр Цылина.

Ключевым преимуществом нового бренда он назвал официальную гарантию от производителя.

«По нашему прогнозу, именно на гибридные версии придется основной спрос. В продажах Exlantix они могут занять около 80%, а остальные 20% – электрокары», – делится прогнозом эксперт.

Exlantix ES

Цылина подчеркивает, что в своем дилерском центре они рассчитывают реализовывать до 15 автомобилей Exlantix каждый месяц.

Напомним, что бренд премиальных автомобилей Exlantix представит на рынке РФ сразу две модели: четырехдверное купе ES и полноразмерный кроссовер ET. Ранее Exlantix анонсировал запуск испытаний моделей в России перед стартом продаж, чтобы подтвердить готовность автомобилей к дорожным условиям в нашей стране.

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Источник: autostat.ru