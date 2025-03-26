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Запас хода 1180 км, адаптация к России — встречаем новый кроссовер

Первые гибридные кроссоверы Exlantix ET прибудут в Россию в апреле 2025 года

Китайская автомобильная марка Exeed объявила о поставке первой партии гибридных кроссоверов Exlantix ET в Россию. По сообщению российской пресс-службы бренда, машины появятся в автосалонах московских дилеров уже в апреле 2025 года.

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Exlantix ET – это полноразмерный кроссовер длиной 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Модель прошла адаптацию к российским условиям и даже поучаствовала в скоростных заездах на льду Байкала. Шасси защищено заводским антикором, специально под зимнюю эксплуатацию есть поддержка высоковольтной зарядки на 400 В с изолированным зарядным пистолетом.

Силовая установка машины состоит из бензинового движка 1.5 и пары электродвигателей на передней оси, развивающих по 145 кВт каждый. Запас хода на полном баке и полной зарядке – 1180 км. Паспортный расход тоже впечатляет – 6,4 л/100 км. При этом машина динамичная: разгон до 100 км/ч – 4,8 секунды.

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Среди других преимуществ называются эффективная климатическая система, подогрев рулевого колеса, сидений (с функцией массажа), зеркал и лобового стекла, а также система автоматической парковки. Напомним, помимо ET, бренд Exlantix готовит для России седан ES – эти две модели должны дать старт официальным продажам марки в РФ. Среди конкурентов обозначены Lixiang и Zeekr, пока не имеющие у нас представительств. Также соперниками могут стать Seres (продается в РФ официально) и Avatr, продажи которого стартуют в 2025 году.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
26.03.2025 
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