На рынке игра скидок или китайцы нечестно демпингуют? Мнение эксперта

Глава АВТОВАЗа: китайский автопром вытесняет Ладу с рынка

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов выразил обеспокоенность действиями китайских автопроизводителей, заявив о возможном демпинге на российском рынке. По его словам, скидки на автомобили из Китая достигли уровня, при котором они начинают напрямую конкурировать с моделями Lada, в том числе с новой Ладой Искра, Ларгусом и Вестой.

«Kaiyi будут продавать по 1,3 миллиона – это примерно как Искра. Получается, китайский автопром угнетает продажи не только наших высоколокализованных отечественных автомобилей, таких как Ларгус и Веста, я уж не говорю про Ауру. По большому счёту, это даже не скидка, а беспрецедентный демпинг, который, по идее, надо бы расследовать», — заявил Соколов.

Ситуация вызвала тревогу на фоне усилий по восстановлению и укреплению отечественного автопрома. На фоне ухода западных брендов с рынка именно Lada должна была стать флагманом доступного сегмента. Однако доступность китайских моделей и активное продвижение брендов вроде Kaiyi, Chery, Geely и Haval создают серьезную конкуренцию.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:





– Очевидно, что скидки работают. Например, до конца февраля на Весту с вариатором давали прямую скидку от завода в размере 300 тысяч рублей. Сейчас скидка чуть меньше, но тоже есть. А если льготный автокредит, то получается еще дешевле.

И вот результат. По данным «Автостата», в первом квартале 2025 года в России было реализовано в общей сложности 23 357 новых автомобилей Лада Веста. Из них 68,5% пришлось на модификации с вариатором. Причем чаще с вариатором покупают универсалы SW Cross.

Так что, сезон скидок продолжается. Пользуйтесь.



