Какие Lada Vesta россияне покупают чаще всего

«Автостат»: 70% автомобилей Lada Vesta продается с автоматической трансмиссией

В первом квартале текущего года в России было продано 23 357 новых автомобилей семейства Lada Vesta. При этом 68,5% от общего объема пришлось на модификации с автоматической трансмиссией (АТ).

Также сообщается, что в объеме реализации седанов Lada Vesta по итогам января-марта доля АТ оказалась немного ниже, чем у универсалов (68% и 69% соответственно).

Если рассматривать аналогичные показатели по прошлому году, то тогда доля АТ в продажах модели была заметно ниже. В целом по семейству она составляла 28%, причем у седанов этот показатель находился на уровне 18%, а у универсалов составлял 53%.

Ранее «За рулем» сообщал, почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин.

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Источник: «Автостат»