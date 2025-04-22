Какие Lada Vesta россияне покупают чаще всего
«Автостат»: 70% автомобилей Lada Vesta продается с автоматической трансмиссией
В первом квартале текущего года в России было продано 23 357 новых автомобилей семейства Lada Vesta. При этом 68,5% от общего объема пришлось на модификации с автоматической трансмиссией (АТ).
Также сообщается, что в объеме реализации седанов Lada Vesta по итогам января-марта доля АТ оказалась немного ниже, чем у универсалов (68% и 69% соответственно).
Если рассматривать аналогичные показатели по прошлому году, то тогда доля АТ в продажах модели была заметно ниже. В целом по семейству она составляла 28%, причем у седанов этот показатель находился на уровне 18%, а у универсалов составлял 53%.
Ранее «За рулем» сообщал, почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин.
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Источник: «Автостат»
Фото:АВТОВАЗ
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22.04.2025
Фото:АВТОВАЗ
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