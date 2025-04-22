#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему россияне перестали покупать новые машины
22 апреля
Почему россияне перестали покупать новые машины
Эксперт Корнев: автомобили по текущим ценам...
Что возили в багажнике советского автомобиля: все для выживания в пути
22 апреля
Что возили в багажнике советского автомобиля: все для выживания в пути
В багажнике советской машины часто возили...
Минпромторг передал Народному фронту технику для СВО
22 апреля
Минпромторг передал Народному фронту технику для СВО
В Белгороде Минпромторг передал Народному...

Какие Lada Vesta россияне покупают чаще всего

«Автостат»: 70% автомобилей Lada Vesta продается с автоматической трансмиссией

Рекомендуем
6 психологических приемов, которым учат инспекторов ГАИ

В первом квартале текущего года в России было продано 23 357 новых автомобилей семейства Lada Vesta. При этом 68,5% от общего объема пришлось на модификации с автоматической трансмиссией (АТ).

Также сообщается, что в объеме реализации седанов Lada Vesta по итогам января-марта доля АТ оказалась немного ниже, чем у универсалов (68% и 69% соответственно).

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Если рассматривать аналогичные показатели по прошлому году, то тогда доля АТ в продажах модели была заметно ниже. В целом по семейству она составляла 28%, причем у седанов этот показатель находился на уровне 18%, а у универсалов составлял 53%.

Ранее «За рулем» сообщал, почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 21
22.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0