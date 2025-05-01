Электромобиль Атом — запуск сборки на «Москвиче»

Предсерийный электромобиль Атом засняли на территории завода «Москвич»

Электромобиль перспективной модели Атом засняли на территории завода «Москвич».

Предположительно, это автомобиль из опытно-промышленной партии, использовавшийся для тестов или опытной сборки на конвейере автозавода.

Из деталей, которые заметны по снимкам: машина, перевозимая на платформе автовоза, частично разукомплектована, у нее отсутствуют бамперы и крылья.

Появление таких шпионских снимков легко объяснить: согласно озвученным планам, серийное производство электромобилей Атом на столичном заводе «Москвич» должно стартовать уже во втором квартале текущего года.

Напомним, кросс-хэтчбек Атом, построенный на оригинальной платформе отечественной разработки, имеет длину кузова 3995 мм и клиренс 170 мм. Силовая установка – электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), питающийся от литий-ионной батареи с паспортным зарядом на 500 км. Подвеска – МакФерсон спереди и многорычажная сзади, привод передний. Особая черта машины – кузов без центральной стойки и распашные двери. Прогноз цены с учетом нынешних реалий – 3-4 млн рублей.

Основные высоковольтные компоненты Атома будут иметь гарантию 8 лет или 160 000 км, а базовая гарантия на машину и гарантия на ЛКП составит 5 лет или 150 000 километров пробега. Для легкого доступа к запчастям планируется создать центральный склад с достаточным запасом оригинальных деталей. Кроме того, заблаговременно до начала продаж Атома должен начать работать собственный сервисный центр, который будет обучать персонал – готовить сервисных партнеров к любым возможным работам над машинами.

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Источник: Автокульт, Автопоток