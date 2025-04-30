Три причины всегда держать бак полным

Автомеханики предупреждают: привычка ездить на остатках топлива может обойтись слишком дорого

Сезон дачных поездок и долгих автопутешествий возвращает старую привычку: многие водители тянут до последнего и заправляются уже на остатках топлива. Но такая практика может навредить автомобилю.

Первая, самая очевидная причина — риск заглохнуть посреди дороги, что особенно неприятно в незнакомой местности. Оценить, на сколько километров хватит топлива, бывает сложно даже опытным водителям. Лучше не проверять бак «на прочность» и заправляться заранее.

Вторая причина — повышенная нагрузка на топливный насос. При низком уровне топлива ему приходится работать интенсивнее: это ведет к перегреву и ускоренному износу. В итоге он может выйти из строя, а ремонт или замена обойдутся в ощутимую сумму.

И наконец, третья проблема — риск образования конденсата. При суточных перепадах температур — что обычное дело в мае — из попавшего в бак воздуха образуется водяной конденсат. Соответственно, чем меньше топлива в баке, тем больше влаги образуется. Вода плотнее топлива. Она не смешивается с ним, а опускается на дно бака: еще одна причина не ездить на «последних каплях».

Чтобы избежать лишних расходов и неприятностей в дороге, планируйте заправки заранее и старайтесь, чтобы бак всегда был заполнен хотя бы на четверть. А перед длительными поездками лучше сразу заправляться до полного. Сейчас это особенно выгодно делать на АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ». До 18 мая там действует акция: скидка 3 рубля с литра на первые 30 литров в чеке*. А если купить еще и кофе**, то за каждый заправленный литр начислят по 2 акционных бонуса программы лояльности «Нам по пути» вдобавок к базовым. Бонусы можно использовать во время следующего посещения АЗС для оплаты топлива, товаров магазина или кафе.

Полный бак — это забота не только о здоровье машины, но и о вашем кошельке.

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