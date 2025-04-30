Неверные привычки в обслуживании автомобиля, распространенные даже среди опытных водителей

Распространенные мифы об уходе за автомобилем, в которые до сих пор верят

Несмотря на развитие технологий и появление современных автомобилей, некоторые устаревшие советы по уходу за машиной продолжают передаваться из поколения в поколение. Многие из них давно утратили актуальность, но всё ещё воспринимаются как истина. В них мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

Масло лучше менять каждые 4800 км

Эта установка родом из прошлого, однако современные моторы, особенно при использовании синтетических масел, спокойно выдерживают интервал замены от 10 000 до 15 000 км. Исключением могут быть только тяжелые условия эксплуатации – частые короткие поездки, морозы или высокая нагрузка на двигатель.

Автомобиль нужно специально готовить к зиме

Осенью многие сервисы активно предлагают платные программы «зимней подготовки». Но если вы регулярно обслуживаете автомобиль, дополнительная диагностика чаще всего не нужна. Достаточно проверить давление в шинах, заменить омывающую жидкость на зимнюю и положить в багажник скребок со щеткой.

Премиум-бензин увеличивает мощность

Немало водителей убеждены, что бензин с более высоким октановым числом – это всегда лучше. На деле, если двигатель рассчитан на 92-й бензин, переход на 95-й или 98-й не даст ни прибавки мощности, ни экономии. Производители проектируют моторы под определённое топливо, и отклонение от рекомендаций – в любую сторону – может быть вредным.

Прогрев двигателя обязателен

В эпоху карбюраторных машин без прогрева действительно было не обойтись. Но современные автомобили с инжектором и электронным впрыском не требуют долгой работы на холостом ходу. Хватает пары минут, чтобы начать движение, главное – ехать спокойно, пока мотор не выйдет на рабочую температуру. А вот длительный холостой прогрев может привести к образованию нагара и перерасходу топлива.