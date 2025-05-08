Выбираем кроссовер напрокат: комфортные и практичные модели для отпуска

Эксперты рассказали, какие кроссоверы хорошо подходят для путешествий в отпуске

С наступлением лета и активным бронированием отпусков все больше людей задумываются о свободе передвижения в другой стране. Отличным решением становятся услуги аренды автомобилей. Эксперты испанского издания Autonocion.com рассказали, какие кроссоверы особенно хорошо подходят для путешествий.

Компактные и универсальные

Кроссоверы среднего размера остаются наиболее популярными в прокате благодаря удачному балансу между вместительностью, расходом топлива и удобством как в городе, так и на трассе. Например, Volkswagen T-Roc привлекает управляемостью и выразительным дизайном, а Skoda Kamiq выделяется практичным и продуманным интерьером, идеально подходящим для повседневного использования.

Комфорт и статус

Для тех, кто ищет более изысканный вариант, подойдут Audi Q3 и Hyundai Tucson. Первый впечатляет уровнем шумоизоляции и дизайном, а второй – просторным салоном, насыщенным оснащением и яркой индивидуальностью, способной соперничать с немецкими аналогами.

Простой и практичный выбор

Более повседневный, но не менее удобный вариант – Citroën C3 Aircross. Он отличается лёгкостью в управлении, молодежным стилем и универсальностью, что делает его отличным семейным автомобилем на каждый день.

Электроальтернатива

Прокат – отличный способ познакомиться с электромобилями. Такие модели, как Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq и Audi Q4 e-tron, станут полноценной заменой автомобилям с ДВС и предложат современный опыт вождения без вреда для экологии, отмечают эксперты издания.