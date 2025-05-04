Лупоглазый малыш – что-то среднее между автомобилем и мотоциклом

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Citroen обновил пляжную версию городского электромобиля Ami Buggy

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Citroen представил обновленную версию своего компактного электромобиля Ami Buggy, ориентированную на активный отдых. Новый Ami Buggy поступит в продажу в Европе 6 мая 2025 года, а цены на модель начинаются от 9100 долларов (около 750 000 рублей).

Внешне обновленный Ami Buggy сохранил характерные черты предыдущей версии: 14-дюймовые внедорожные шины, сдвижная крыша и большой спойлер. Вместо обычных дверей установлены металлические дуги с полиэтиленовыми окнами, а также предусмотрен выдвижной люк на крыше.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Citroen Ami Buggy
Citroen Ami Buggy

Модель доступна в двух комплектациях: базовой и более оснащенной Palmeira. В последней добавлены ярко-желтые акценты, коврики, дополнительные отсеки для хранения и даже маленький робот Энди, установленный на приборной панели.

Технически Ami Buggy остается прежним и оснащен электродвигателем мощностью 8 л.с., аккумулятором емкостью 5,5 кВт·ч. Его максимальная скорость 45 км/ч, запас хода – 75 км. Полная зарядка от стандартной розетки занимает около 4 часов.

Citroen Ami Buggy
Citroen Ami Buggy
Citroen Ami Buggy
Citroen Ami Buggy
Citroen Ami Buggy

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Citroen
Количество просмотров 7
04.05.2025 
Фото:Citroen
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