Данные владельцев машин Lada слили в Сеть

Мошенники слили в Сеть данные более чем 32 тысяч владельцев автомобилей Lada

АВТОВАЗ сообщил, что служба безопасности завода выявила возможность мошеннических действий через мессенджеры и рассылки по отношению к десяткам тысяч владельцев автомобилей марки Lada разных годов выпуска.

Сообщается, что в апреле 2025 года на закрытом ресурсе по обмену украденными базами данных обнаружился файл, выдаваемый за «официальный слив». В файле – сведения на более чем 32 тысячи автовладельцев: мобильный телефон, VIN, модель, а также анализ присутствия указанных телефонных номеров в мессенджерах.

«После расшифровки архива и анализа информации Службой безопасности АО "АВТОВАЗ" сделан вывод о том, что личные данные владельцев 32 тысяч автомобилей Lada были собраны из неизвестных альтернативных источников. Системы учета и хранения данных АО "АВТОВАЗ" ведутся в других форматах и полностью защищены от нелегального доступа», – говорится в официальном сообщении компании.

Автозавод призывает владельцев машин Lada всех годов выпуска критически относиться к сообщениям от неизвестных адресатов, которые могут маскироваться под представителей АВТОВАЗа или связанных с ним организаций.

Какой именно будет мошенническая схема – спрогнозировать невозможно. Если у вас возникли подозрения ввиду каких-либо обращений к вам по поводу автомобилей Lada, вы можете позвонить на горячую линию АВТОВАЗа по телефону: 8 (800) 700-5232. Кроме того, можно обратиться в ближайший к вам дилерский центр Lada, адрес которого можно узнать на соответствующей странице официального сайта производителя.