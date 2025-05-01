Культовый японский родстер станет еще легче и шустрее

Генеральный директор Mazda: MX-5 Miata с новым мотором будет легче 1000 кг

Культовый родстер Mazda MX-5 Miata, который в 2025 году отметит свои 35 лет, готовится к смене поколения. Несмотря на то, что текущее поколение ND уже существует на протяжении десятилетия, Mazda не стремится к радикальным изменениям.

Генеральный директор по дизайну Масаси Накаяма сообщил, что компания намерена сделать новую MX-5 еще легче, сохранив при этом механическую трансмиссию и небольшой вес.

Mazda MX-5 Miata

Масса следующей модели останется менее 1000 кг, приближаясь к текущей версии 990S для японского рынка, вес которой составляет 990 кг и вмещает 1,5-литровый мотор. Новая MX-5 останется компактной: её длина, как и у нынешней модели (3,91 м), не превысит 4 метров, .

Атмосферный Skyactiv-Z объемом 2,5 литра заменит в новом родстере ныне существующие 1,5- и 2,0-литровые агрегаты.

Ожидается увеличение мощности (в текущем варианте Miata она составляет 181 л.с., а в версии 12R для Японии — 197 л.с.) и улучшение топливной эффективности, при этом турбонаддув не предвидится.

Юбилейная версия, приуроченная к 35-летию, представит в США ограниченную серию из 350 экземпляров, оснащенных 2,0-литровым мотором с шестиступенчатой механической коробкой. Начальная цена этого автомобиля составляет $36 250. Конкретные сроки выхода нового поколения еще не оглашены.

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Источник: Motor1