#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гиперкар Speirling с системой Downforce-on-Demand
1 мая
Этот автомобиль способен ездить по потолку: прорывная и зрелищная технология
McMurtry Automotive испытала гиперкар Speirling...
«Белджи» выпустил юбилейный автомобиль под собственной маркой
1 мая
«Белджи» выпустил юбилейный автомобиль под собственной маркой
90-тысячным автомобилем под брендом Belgee стал...
Это, кажется, Волга. Но даже у нее шансов на успех сегодня больше, чем у чудом возрожденной ГАЗ-24, появись она на свет сегодня.
1 мая
Почему заводы боятся возродить Жигули и Волги
Эксперт Колодочкин рассказал, сколько стоили бы...

Культовый японский родстер станет еще легче и шустрее

Генеральный директор Mazda: MX-5 Miata с новым мотором будет легче 1000 кг

Рекомендуем
Эксперты разобрали утильсбор: чего ждать водителям после 1 мая

Культовый родстер Mazda MX-5 Miata, который в 2025 году отметит свои 35 лет, готовится к смене поколения. Несмотря на то, что текущее поколение ND уже существует на протяжении десятилетия, Mazda не стремится к радикальным изменениям.

Генеральный директор по дизайну Масаси Накаяма сообщил, что компания намерена сделать новую MX-5 еще легче, сохранив при этом механическую трансмиссию и небольшой вес.

Mazda MX-5 Miata
Mazda MX-5 Miata

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Масса следующей модели останется менее 1000 кг, приближаясь к текущей версии 990S для японского рынка, вес которой составляет 990 кг и вмещает 1,5-литровый мотор. Новая MX-5 останется компактной: её длина, как и у нынешней модели (3,91 м), не превысит 4 метров, .

Атмосферный Skyactiv-Z объемом 2,5 литра заменит в новом родстере ныне существующие 1,5- и 2,0-литровые агрегаты.

Ожидается увеличение мощности (в текущем варианте Miata она составляет 181 л.с., а в версии 12R для Японии — 197 л.с.) и улучшение топливной эффективности, при этом турбонаддув не предвидится.

Рекомендуем
Крепкие масла для трансмиссии

Юбилейная версия, приуроченная к 35-летию, представит в США ограниченную серию из 350 экземпляров, оснащенных 2,0-литровым мотором с шестиступенчатой механической коробкой. Начальная цена этого автомобиля составляет $36 250. Конкретные сроки выхода нового поколения еще не оглашены.

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Mazda
Количество просмотров 6
01.05.2025 
Фото:Unsplash | Mazda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mazda Mx-5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв