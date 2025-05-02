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Drift Expo Track Mode 2025: Дрифт, драйв и легендарные трассы в Мячково
2 мая
Drift Expo Track Mode 2025: Дрифт, драйв и легендарные трассы в Мячково
Готовы к реву моторов и облакам дыма?

Drift Expo Track Mode 2025: Дрифт, драйв и легендарные трассы в Мячково

Готовы к реву моторов и облакам дыма?

Уже 17–18 мая аэродром Мячково в Раменском вновь превратится в эпицентр дрифта – здесь пройдет крупный дрифт-фестиваль Drift Expo Track Mode 2025.

Три трассы, три уровня адреналина

По доброй традиции ADM Raceway собирает всех, кто неравнодушен к автомобилям и скорости. В этом году организаторы приготовили особый подарок: впервые для участников откроется легендарная третья конфигурация трассы. Именно здесь развернется традиционный Drift Expo Cup – и принять участие сможет любой желающий. Конечно, две основные трассы тоже будут доступны для свободных заездов.


Не только дрифт: активностей хватит всем

Программа фестиваля обещает быть насыщенной и разнообразной:

  • Заезды на радиоуправляемых машинках для тех, кто любит скорость в миниатюре
  • Аэротакси и дрифт-такси - шанс прокатиться по треку на крутых тачках и прочувствовать дрифт изнутри
  • Профессиональная школа дрифта для новичков и желающих прокачать навыки
  • Магазины с лучшими брендами и зона с мерчем фестиваля
  • Лаунж-зона с разнообразной едой для отдыха и общения

Для всех и каждого

Организаторы постарались, чтобы интересно было абсолютно всем – и новичкам, и опытным пилотам. Среди особых событий – Big Money Run: автомобили без специальных доработок покажут, на что способны, проходя трассу боком.

А еще выберут топ-10 лучших авто фестиваля, и их владельцы получат ценные призы.

250+ участников, тусовки и атмосфера

В этом году Drift Expo Track Mode соберет более 250 участников. Для зрителей подготовлены удобные трибуны, а по вечерам пройдут зажигательные тусовки, которые точно запомнятся. Фуд-корты и торговые зоны помогут не только подкрепиться, но и увезти с собой памятный сувенир со знакового дрифт-события сезона.


Как попасть на фестиваль?

  • Зарегистрироваться на участие или купить билет можно уже сейчас на официальном сайте фестиваля.
  • Дети до 10 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.
  • Не забудьте заранее выбрать удобный способ добраться до ADM Raceway – подробности на сайте фестиваля.

Drift Expo Track Mode 2025 – это не просто фестиваль, а настоящий праздник для всех, кто живет скоростью и любит автомобили. Не пропустите!

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Радзивилл Божена
Количество просмотров 4
02.05.2025 
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