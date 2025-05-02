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Volkswagen представил самый мощный и навороченный Tiguan: характеристики

Volkswagen Tiguan Turbo 2026: 268 л.с., новые технологии и дизайн

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Volkswagen анонсировал новую версию кроссовера Tiguan Turbo 2026 года, которая предлагает значительное увеличение мощности.

Модель оборудована 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбированным двигателем EA888 evo5, развивающим 268 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Это на 67 л.с. больше по сравнению со стандартной версией с 201 л.с., что делает эту новинку самой мощной в линейке Tiguan и даже превосходит Golf GTI, который имеет 241 л.с.

Volkswagen Tiguan Turbo 2026
Volkswagen Tiguan Turbo 2026
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Для достижения такого прироста мощности инженеры Volkswagen увеличили размер турбины, усилили поршни и шатуны, а также внедрили систему переменного подъема клапанов.

В топовой комплектации SEL R-Line кроссовер предлагает полный привод 4Motion и 8-ступенчатый автомат с возможностью ручного переключения с помощью подрулевых лепестков.

Volkswagen Tiguan Turbo 2026
Volkswagen Tiguan Turbo 2026

Несмотря на спортивные характеристики, подвеска и тормоза остались прежними, что свидетельствует о семейной направленности автомобиля. Внешне модель выделяется чёрной крышей, 20-дюймовыми колёсами и светящимися логотипами на передней и задней частях.

Интерьер Volkswagen Tiguan Turbo 2026
Интерьер Volkswagen Tiguan Turbo 2026

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Салон Tiguan Turbo оснащен кожаными сиденьями Varenna, которые имеют функции массажа и вентиляции, 15-дюймовым сенсорным экраном для мультимедиа, аудиосистемой Harman Kardon и отделкой из американского ореха. Также предусмотрены трехзонный климат-контроль, проекционный дисплей и подогрев задних сидений.

Продажи нового Volkswagen Tiguan Turbo планируются на осень 2025 года, а его стоимость ожидается на уровне около 48 000 долларов.

Источник: driving.ca

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 3
02.05.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+68