Volkswagen представил самый мощный и навороченный Tiguan: характеристики

Volkswagen Tiguan Turbo 2026: 268 л.с., новые технологии и дизайн

Volkswagen анонсировал новую версию кроссовера Tiguan Turbo 2026 года, которая предлагает значительное увеличение мощности.

Модель оборудована 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбированным двигателем EA888 evo5, развивающим 268 л.с. и 350 Н∙м крутящего момента. Это на 67 л.с. больше по сравнению со стандартной версией с 201 л.с., что делает эту новинку самой мощной в линейке Tiguan и даже превосходит Golf GTI, который имеет 241 л.с.

Volkswagen Tiguan Turbo 2026

Для достижения такого прироста мощности инженеры Volkswagen увеличили размер турбины, усилили поршни и шатуны, а также внедрили систему переменного подъема клапанов.

В топовой комплектации SEL R-Line кроссовер предлагает полный привод 4Motion и 8-ступенчатый автомат с возможностью ручного переключения с помощью подрулевых лепестков.

Volkswagen Tiguan Turbo 2026

Несмотря на спортивные характеристики, подвеска и тормоза остались прежними, что свидетельствует о семейной направленности автомобиля. Внешне модель выделяется чёрной крышей, 20-дюймовыми колёсами и светящимися логотипами на передней и задней частях.

Интерьер Volkswagen Tiguan Turbo 2026

Салон Tiguan Turbo оснащен кожаными сиденьями Varenna, которые имеют функции массажа и вентиляции, 15-дюймовым сенсорным экраном для мультимедиа, аудиосистемой Harman Kardon и отделкой из американского ореха. Также предусмотрены трехзонный климат-контроль, проекционный дисплей и подогрев задних сидений.

Продажи нового Volkswagen Tiguan Turbo планируются на осень 2025 года, а его стоимость ожидается на уровне около 48 000 долларов.

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Источник: driving.ca