Уникальная модификация Гелендвагена — с оглядкой на историю

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Mercedes-Benz анонсировал лимитированную серию G-Class Stronger Than The 1980s

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Компания Mercedes-Benz представила ограниченную серию G-Class под названием Stronger Than The 1980s, вдохновленную известным внедорожником W460, который производился с 1979 года.

Всего будет изготовлено 460 автомобилей, каждый из которых будет объединять элементы ретродизайна с современными технологиями.

В Европе цена на новинку начинается с 178 тысяч евро, а поставки назначены на конец 2025 года.

Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s
Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s
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Кузов новинки доступен в трех классических цветах: зеленом, кремовом и песочном, а также имеет оранжевые поворотники, черные отделочные элементы, пятиспицевые колеса и винтажные логотипы Mercedes-Benz.

Дополнительно может быть установлен экспедиционный багажник, а на кузове размещен значок с изображением горы Шокль, знаменитого тестового полигона для G-Class.

Внутреннее оформление включает в себя черную кожу и серо-синюю ткань, украшенную эмблемами специальной серии.

Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s
Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s

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Для автомобилей особой серии доступны два варианта моторов: турбодизель G 450d мощностью 362 л.с. или бензиновый G 500 мощностью 443 л.с., оба в связке с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Каждое авто будет отмечено табличкой с номером «# из 460», что добавляет ему эксклюзивности.

Источник: Automotive World

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Mercedes-Benz
02.05.2025 
Фото:Unsplash | Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4