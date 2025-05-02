Уникальная модификация Гелендвагена — с оглядкой на историю

Mercedes-Benz анонсировал лимитированную серию G-Class Stronger Than The 1980s

Компания Mercedes-Benz представила ограниченную серию G-Class под названием Stronger Than The 1980s, вдохновленную известным внедорожником W460, который производился с 1979 года.

Всего будет изготовлено 460 автомобилей, каждый из которых будет объединять элементы ретродизайна с современными технологиями.

В Европе цена на новинку начинается с 178 тысяч евро, а поставки назначены на конец 2025 года.

Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s

Кузов новинки доступен в трех классических цветах: зеленом, кремовом и песочном, а также имеет оранжевые поворотники, черные отделочные элементы, пятиспицевые колеса и винтажные логотипы Mercedes-Benz.

Дополнительно может быть установлен экспедиционный багажник, а на кузове размещен значок с изображением горы Шокль, знаменитого тестового полигона для G-Class.

Внутреннее оформление включает в себя черную кожу и серо-синюю ткань, украшенную эмблемами специальной серии.

Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s

Для автомобилей особой серии доступны два варианта моторов: турбодизель G 450d мощностью 362 л.с. или бензиновый G 500 мощностью 443 л.с., оба в связке с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Каждое авто будет отмечено табличкой с номером «# из 460», что добавляет ему эксклюзивности.

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Источник: Automotive World