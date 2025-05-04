Полный привод, смешной расход, доступная цена — новая версия популярного авто

Chery запускает продажи Explorer 06 в версии Discovery Edition

В Китае начались продажи обновленного Chery Explorer 06 в версии Discovery Edition, который предлагается по стартовой цене 15 000 долларов для первых покупателей.

Дизайн модели имеет сходство с автомобилями Land Rover благодаря сотрудничеству между Chery и Jaguar Land Rover в рамках совместного предприятия, созданного в 2012 году.

Chery Explorer 06 Discovery Edition в Китае

Размеры Explorer 06 составляют 4552 х 1905 х 1789 мм при колесной базе 2672 мм. Модель укомплектована рейлингами, багажными платформами, расширителями колесных арок и дополнительными фарами.

Под капотом внедорожника находится 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 290 Н·м, работающий совместно с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Magna. В режиме полного привода расход топлива составляет 7,48 л/100 км.

Интерьер Chery Explorer 06 Discovery Edition в Китае

Салон автомобиля оснащен 13,2-дюймовым экраном с поддержкой искусственного интеллекта, который может выполнять более 20 действий за 30 секунд благодаря однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8155.

В числе опций – беспроводная зарядка на 50 Вт, система кругового обзора и возможность управления через приложение. Полный привод активируется менее чем за 0,1 секунды, отклик блокировки – 0,15 секунды.

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Источник: SpeedMe