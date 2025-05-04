Проблемы с продажами? Складские запасы легковушек в России не уменьшаются

«Автостат»: запасы новых легковых автомобилей в РФ остались на уровне 500 тысяч

По информации Сергея Целикова, директора аналитического агентства «Автостат», запасы новых легковых автомобилей в России на конец первого квартала 2025 года остались на уровне около 500 тысяч единиц.

За три месяца 2025 года в стране было реализовано 247 тысяч новых легковушек, а импорт составил 256 тысяч автомобилей.

Целиков также отметил, что из общего количества запасов около 300-350 тысяч машин принадлежат китайским брендам, а остальные 150-200 тысяч — это российские, псевдороссийские, белорусские и другие марки.

Он отметил положительное развитие: выбывание автомобилей старых годов и появление новых машин 2025 года на рынке.

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Источник: Известия