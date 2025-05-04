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Volkswagen отпраздновал юбилей Polo

В Гамбурге показали миниатюрный поезд с 70 модельками к 50-летию VW Polo

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В Гамбурге открылась оригинальная выставка, посвященная 50-летию Volkswagen Polo, о чем сообщает автомобильное издание Carscoops.

В ее рамках представлен поезд, состоящий из 12 вагонов в масштабе 1:87, который вмещает 70 миниатюрных автомобилей Polo.

Миниатюрный поезд с 70 моделями Volkswagen Polo
Миниатюрный поезд с 70 моделями Volkswagen Polo
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В экспозиции доминируют модели пятого поколения Polo, производившегося с 2009 по 2017 год, а также имеется одна модель первого поколения 1975 года в синем окрасе.

Polo, запущенный в 1975 году, за полвека стал символом марки Volkswagen, хотя изначально не стремился к огромной популярности. Ожидается, что в 2025 году модель получит значительное обновление в шестом поколении.

Миниатюрный поезд с 70 моделями Volkswagen Polo
Миниатюрный поезд с 70 моделями Volkswagen Polo

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 6
04.05.2025 
Фото:Carscoops
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
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