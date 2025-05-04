Volkswagen отпраздновал юбилей Polo

В Гамбурге показали миниатюрный поезд с 70 модельками к 50-летию VW Polo

В Гамбурге открылась оригинальная выставка, посвященная 50-летию Volkswagen Polo, о чем сообщает автомобильное издание Carscoops.

В ее рамках представлен поезд, состоящий из 12 вагонов в масштабе 1:87, который вмещает 70 миниатюрных автомобилей Polo.

Миниатюрный поезд с 70 моделями Volkswagen Polo

В экспозиции доминируют модели пятого поколения Polo, производившегося с 2009 по 2017 год, а также имеется одна модель первого поколения 1975 года в синем окрасе.

Polo, запущенный в 1975 году, за полвека стал символом марки Volkswagen, хотя изначально не стремился к огромной популярности. Ожидается, что в 2025 году модель получит значительное обновление в шестом поколении.

Миниатюрный поезд с 70 моделями Volkswagen Polo

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Источник: Carscoops