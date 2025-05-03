Лучший семейный кроссовер в мире снова можно купить в России: известна цена

В РФ возобновились продажи новых кроссоверов Honda Pilot по цене 6,7 млн рублей

Новый Honda Pilot снова доступен для покупки в России по цене от 6 700 000 рублей. Самое выгодное предложение на момент публикации исходит от компании из Владивостока, предлагающей Pilot в комплектации Elite за 6 685 492 рубля.

Кроссовер приедет в Россию из США. Комплектация Elite включает в себя кожаный салон, всевозможные подогревы, память настроек сидений, панорамную крышу, мультимедиа с тачскрином и функцией беспроводного подключения смартфона по Apple CarPlay/Android Auto, шесть USB-портов (по два на каждом ряду).

Honda Pilot Elite

В комплектацию также входит фирменный для Honda пакет систем активной безопасности и помощи водителю Honda Sensing, куда входят адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и многие другие системы.

Однако цена может значительно варьироваться в зависимости от комплектации и продавца. Та же владивостокская компания предлагает версию Touring за 8 082 000 рублей. Московские дилеры продают Pilot Black Edition с черными дисками, антихромом и полностью черным кожаным салоном, а также 12-дюймовым дисплеем, беспроводной зарядкой и вентиляцией сидений. Цена – от 8 156 350 рублей.

Интерьер Honda Pilot Elite

Желающим покорять бездорожье предлагается версия TrailSport, цена на которую колеблется от 8 156 350 рублей в Москве до 9 600 000 рублей во Владивостоке (в зависимости от цвета и продавца).

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня