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В России продают редкий классический пикап: подробности и фото

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В Оренбурге выставлен на продажу Chevrolet 3000-Series 1954 года выпуска – настоящий американский классический пикап, воплощение эпохи Advance-Design.

За этот кусочек истории автомобилестроения, прошедший проверку НАМИ и официально растаможенный, владелец просит 6,8 миллиона рублей. Модель 3000-Series, производившаяся с 1947 по 1955 годы, была настоящим бестселлером в США. Ее узнаваемый дизайн, простота и надежность сделали её символом послевоенной Америки.

Chevrolet 3000-Series
Chevrolet 3000-Series
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Экземпляр, выставленный на продажу, представляет собой идеально сохранившийся образец. С пробегом всего в 10 000 километров, он выглядит, как будто сошел с конвейера вчера. Оригинальная рама, отличное состояние кузова – все указывает на бережное хранение и использование только в благоприятных погодных условиях (продавец уточняет, что пикап эксплуатировался исключительно в теплое время года).

Под капотом этого красавца трудится 4,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 148 л.с., сопряженный с механической коробкой передач. Задний привод – классика жанра.

Chevrolet 3000-Series
Chevrolet 3000-Series

Однако настоящим бонусом для покупателя станет комплект запасных частей, включающий мощный 5,7-литровый двигатель, развивающий 300 л.с., и автоматическую коробку передач. Вместе с ними идет новый карданный вал.

Chevrolet 3000-Series
Chevrolet 3000-Series

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Владелец, ценитель аутентичности, предпочел не модернизировать автомобиль, оставив его в оригинальном виде, но предоставил все необходимое для тех, кто захочет повысить комфорт и мощность пикапа, не жертвуя при этом исторической ценностью.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 2
03.05.2025 
Фото:Auto.ru
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