Китайский бренд решил замахнуться на Ferrari: амбициозный и серьезный проект

Great Wall тайно разрабатывает суперкар, призванный превзойти Ferrari SF90

Китайский автопром уверенно шагает вперед, бросая вызов традиционным лидерам мирового рынка. Если недавний успех внедорожников Tank, напрямую конкурирующих с легендарным Land Cruiser, кого-то ещё удивляет, то амбиции Great Wall Motors (GWM) по созданию суперкара, способного превзойти Ferrari SF90, вызывают настоящий шок и трепет. И это не просто слухи – подтверждение этому дала главный технический директор GWM, У Хуэйсяо, в эксклюзивном интервью.

Пять лет скрытной разработки – вот срок, который GWM посвятила созданию своего «убийцы Ferrari». Проект, запущенный еще в 2020 году, преследует амбициозную цель: создать автомобиль, вызывающий у водителя бурю эмоций, настоящий взрыв адреналина.

Вэй Цзяньцзюнь и Ferrari SF90

У Хуэйсяо подчеркнула, что компания активно работает над снижением себестоимости проекта, не жертвуя при этом качеством и мощностью. Хотя официальных комментариев о тестах на Нюрбургринге пока нет, информация о приглашении экспертов с этой легендарной трассы говорит сама за себя. Подготовка к серьезным испытаниям идет полным ходом.

Одним из главных вызовов для GWM стало производство карбонового кузова. У Хуэйсяо признала, что в Китае пока нет компаний, способных обеспечить необходимый уровень качества и масштабов производства.

Именно в этом контексте особенно впечатляет стратегия GWM по привлечению ведущих экспертов в области искусственного интеллекта. Компания предлагает им невероятно высокие зарплаты – от 570 000 до 710 000 долларов в год!

Заметный факт: генеральный директор GWM, Вэй Цзяньцзюнь, был замечен за рулем Ferrari SF90. Можно предположить, что это не просто совпадение, а целенаправленное изучение опыта итальянского производителя, анализ сильных и слабых сторон конкурента

У Хуэйсяо выразила уверенность в том, что суперкар GWM превзойдет Ferrari SF90.

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Источник: ITHome